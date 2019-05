Rapid im Play-off: Spiegelbild einer enttäuschenden Saison

"Nein, die Saison wäre auch mit einem Europacup-Ticket nicht okay." Sturm-Trainer Roman Mählich versuchte gar nicht erst, das Jahr der Grazer nach dem glücklichen 2:1-Sieg bei Rapid neu zu deuten. Zu groß ist die Enttäuschung nach dem miserablen Europacup-Auftritt, dem frühen Aus als Cup-Titelverteidiger und Platz fünf in der Meistergruppe.

Aber immerhin ist das Minimalziel von Sturm – der fünfte und letzte Europacup-Platz – vor dem Rückspiel im Play-off am Sonntag nahe.

Jakob Jantscher ist einer der Hauptverantwortlichen dafür. Der Routinier kam nach einer Stunde für Lema und leitete mit dem ersten (und einzigen) gefährlichen Schuss der Gäste auf das Rapid-Tor die Wende ein. "Ich wusste, wo ich den Elfer hinhaben will und hab’ gar nicht auf Strebinger geschaut", erklärte der 30-Jährige.

Neun Minuten später trat er in seinem 100. Liga-Spiel für Sturm die Ecke, die zum Eigentor von Greiml führen sollte: "Standards können Spiele entscheiden. Diese Saison ist uns das nicht oft gelungen – umso schöner, dass das in diesem so wichtigen Spiel funktioniert hat."