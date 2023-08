Rapid im Fiorentina-Stadion: Ein Prachtbau für den Duce

Als Rapid-Trainer Zoran Barisic von seinen Erfahrungen mit dem FC Tirol in Florenz zu Beginn des Jahrtausends erzählt hat und davon ausging, dass das Stadio Artemio Franchi mittlerweile renoviert sei, reagierten die italienischen Journalisten mit bitterem Gelächter. Der Wiener konterte rasch: „Also wurden die Millionen lieber in Spieler investiert als in die Infrastruktur.“

