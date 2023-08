Verletzungs-Schock bei Rapid: Zwei Schlüsselspieler fehlen in Florenz

Einen Bluff, also mit verletzten Spielern anzureisen, um Fiorentina-Coach Italiano zu verwirren, lehnt Barisic ab: „Es sollen wie bei uns üblich nur Spieler im Kader stehen, die von der medizinischen Abteilung grünes Licht bekommen haben. Nur wer fit ist, reist mit.“

Umstellung auf rechter Seite

Schick wird durch Moritz Oswald ersetzt werden, so wie in der zweiten Hälfte gegen die WSG (1:1).

Martin Koscelnik wurde nach den (letzten) 45 enttäuschenden Minuten gegen die Tiroler die Freigabe zum Verkauf an NAC Breda erteilt. Der Slowake spielte gegen die WSG so, als wollte er sich keinesfalls noch wehtun und war deswegen auch kein Thema mehr für das Play-off-Rückspiel. (Der derzeit noch gesuchte Koscelnik-Nachfolger hätte in Florenz ohnehin noch keine Spielberechtigung.)