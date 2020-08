Rapids heißer Start in eine besondere Saison mit vielen Fragen

Warum ist das Spiel für Rapid so wichtig?

Während der Liga-Dritte WAC in Ruhe mit den Millionen der am 22. Oktober beginnenden Gruppenphase der Europa League planen kann, könnte der Vizemeister noch zwischen allen Stühlen landen. Auf eine Niederlage gegen Lok würden weitere Entscheidungsspiele um die Europa League (3. Runde und Play-off) folgen. Mit einem Sieg in Kroatiens Hauptstadt wäre freilich die Teilnahme an einer Gruppenphase fixiert und der Traum vom (extrem lukrativen) Einzug in die Königsklasse weiter am Leben.