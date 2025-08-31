Bundesliga live: So steht es in der Südstadt bei Hartberg gegen Rapid

Im Dezember 2021 hat Rapid zuletzt in der Südstadt gespielt. Ercan Kara schoss die Hütteldorfer in seinem letzten Ligaspiel vor dem Wechsel in die USA zu einem 2:1-Sieg gegen die Admira. Die Trainer hießen damals übrigens Herzog und Feldhofer.

Drei Jahre und acht Monate später tritt Rapid wieder in der Südstadt an, aber gegen einen anderen Gegner: Hartberg hofft, nach dem Besuch der Grün-Weißen nur noch einmal im Admira-Heim spielen zu müssen. Dann soll die neue Arena in der Steiermark fertig sein. Erstes Duell Schmid - Stöger Das nur zum Teil geöffnete Stadion ist für das Spiel ab 17 Uhr schon seit Samstag ausverkauft. Zu sehen gibt es das erste Trainerduell der einst sehr lange zusammenarbeitenden Coaches Manfred Schmid und Peter Stöger.

Rapid kann mit einem Sieg als Tabellenführer in die Länderspielpause gehen. Die Belastung war zuletzt extrem hoch, dementsprechend spät hat Stöger entschieden, wer nach dem Kraftakt gegen Györ in die Startelf gegen die zuletzt bei der Austria siegreichen Hartberger soll. Noch zwei Tage Zeit für Gulliksen Für Markus Katzer bleibt es weiter intensiv. Der Rapid-Sportchef will noch vor dem Ende der UEFA-Anmeldefrist für die Ligaphase der Conference League am Dienstagabend Wunschspieler Tobias Gulliksen präsentieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/MAX SLOVENCIK Erinnerung: Gulliksen (l.) gegen Rapid