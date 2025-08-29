Wunschkandidat im Anflug: Rapid will Spielmacher Gulliksen kaufen

Mit einem Lächeln absolvierte Markus Katzer zuletzt seine öffentlichen Termine in Hütteldorf. „Wenn wir es gegen Györ schaffen, dann ...“.

Ganz konkret wurde der Rapid-Sportdirektor nicht. Klar war lediglich, dass sich Katzer und sein Team seit Wochen darauf vorbereiten, noch einmal am Transfermarkt aktiv zu werden. Und zwar in der Kategorie „Qualitätsspieler“.

Seit langer Zeit kursierte im Rapid-Umfeld der Name Dejan Zukic. Der WAC-Spielermacher überzeugt in Wolfsberg und ist dort ein Kandidat für einen Last-Minute-Transfer. Aber nicht zu Rapid. „Nein, das werden wir nicht machen“, erklärt Katzer auf KURIER-Anfrage zu Zukic. Viel Dynamik für die Offensive Gesucht wird eine Verstärkung für das offensive Mittelfeld, mit viel Dynamik – und wenn möglich noch mehr Qualität als sie Zukic bisher ablieferte. Jetzt ist der Name publik. Wie Sky zuerst berichtete, verhandelt Rapid mit Tobias Gulliksen. Der Norweger war im Viertelfinale der Conference League gegen Rapid der beste Spieler von Djurgaarden. Zwei Mal traf der 22-Jährige auch für den Europacup-Schreck.

Prominente Konkurrenz Zu Beginn der Transferzeit machten Interesse aus Salzburg und von Stuttgart die Runde. Der Marktwert wird von transfermarkt.at auf fünf Millionen geschätzt. Auch wenn das aus Hütteldorf nicht nach Stockholm überwiesen wird, könnte Gulliksen nach nur zwei Wochen Martin Ndzie als teuerster Rapid-Einkauf ablösen. Der Kameruner kam um 2,5 Millionen aus Israel und gab gegen Györ sein Debüt.

Gulliksen kam vor eineinhalb Jahren um 1,8 Millionen von Sturm-Schreck Bodö zu Djurgaarden und überzeugt mit Dynamik und sehr guter Schusstechnik. In 70 Spielen für die Schweden kam der Blondschopf auf 30 Scorerpunkte.

Einigung des Spielers mit Rapid Wie realistisch der Transfer bereits ist, berichtet fotbollskanalen: Gulliksen hat sich mit Rapid geeinigt, für Djurgaarden gab es im letzten Spiel keinen Einsatz mehr.