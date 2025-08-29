Conference-League-Auslosung: TV-Übertragung, mögliche Rapid-Gegner und Termine
Champions League war gestern, Conference League ist heute. Nachdem in der Königsklasse die Partien für die Ligaphase bereits am Donnerstag gezogen wurden, geht es am heutigen Freitag auch aus österreichischer Sicht los.
Mit einem Gesamtscore von 3:2 setzte sich Rapid im Play-off zur Conference League gegen Györ durch. Ab 13 Uhr (live Sky Sport Austria) bekommen die Hütteldorfer ihre Gegner für die Ligaphase zugelost, direkt im Anschluss an die Europa-League-Auslosung, wo auch Sturm Graz (Topf 3) und RB Salzburg (Topf 1) ihre Gegner erfahren.
Die 36 Teilnehmer der Conference League wurden entsprechend ihres UEFA-Klubkoeffizienten in sechs Töpfe eingeteilt.
Die Töpfe im Überblick:
Topf 1: Fiorentina (ITA), Alkmaar (NED), Shakhtar Donezk (UKR), Slovan Bratislava (SVK), Rapid Wien (AUT), Legia Warschau (POL)
Topf 2: Sparta Prag (CZE), Dynamo Kiew (UKR), Crystal Palace (ENG), Lech Posen (POL), Rayo Vallecano (ESP), Shamrock Rovers (IRL)
Topf 3: Omonia Nikosia (CYP), Mainz 05 (GER), Racing Straßburg (FRA), Jagellonia Bialystok (POL), NK Celje (SLO), HNK Rijeka (CRO)
Topf 4: Zrinjski Mostar (BIH), Lincoln Red Imps (GIB), Kuopio (FIN), AEK Athen (GRE), Aberdeen (SCO), Drita (KOS)
Topf 5: Breidablik (ISL), Sigma Olmütz (CZE) Samsunspor (TUR), Rakow (POL), AEK Larnaca (CYP), Shkendija (MKD)
Topf 6: BK Häcken (SWE), Lausanne (SUI), Craiova (ROU), Hamrun Spartans (MLT), Noah (ARM), Shelbourne (IRL)
Per Knopfdruck werden alle Spiele auf einmal von einem Computer ausgelost. Nachdem die Software die vollständige Auslosung durchgeführt hat, werden die Paarungen, beginnend mit Topf 1, Topf für Topf bekannt gegeben. Jede Mannschaft bekommt dabei pro Topf ein Team zugelost und absolviert drei Heim- sowie drei Auswärtsspiele.
Die Spieltage im Überblick:
1. Spieltag: 2. Oktober 2025
2. Spieltag: 23. Oktober 2025
3. Spieltag: 6. November 2025
4. Spieltag: 27. November 2025
5. Spieltag: 11. Dezember 2025
6. Spieltag: 18. Dezember 2025
Die genauen Termine und Anstoßzeiten werden spätestens am Sonntag bekanntgegeben, wie die UEFA auf ihrer Webseite mitteilt.
