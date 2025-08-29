Conference-League-Auslosung: TV-Übertragung, mögliche Rapid-Gegner und Termine

Champions League war gestern, Conference League ist heute. Nachdem in der Königsklasse die Partien für die Ligaphase bereits am Donnerstag gezogen wurden, geht es am heutigen Freitag auch aus österreichischer Sicht los.

Mit einem Gesamtscore von 3:2 setzte sich Rapid im Play-off zur Conference League gegen Györ durch. Ab 13 Uhr (live Sky Sport Austria) bekommen die Hütteldorfer ihre Gegner für die Ligaphase zugelost, direkt im Anschluss an die Europa-League-Auslosung, wo auch Sturm Graz (Topf 3) und RB Salzburg (Topf 1) ihre Gegner erfahren.