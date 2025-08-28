Conference League live: Rapid startet offensiv gegen Györ

Die Farben Grün-Weiß werden garantiert in der Ligaphase der Conference-League vertreten sein. Noch aber versperrt ETO Györ FC den Weg für den österreichischen Anwärter Rapid, der am Donnerstag (19.00 Uhr/live ORF 1) daheim das 1:2 aus dem Hinspiel in Ungarn drehen muss.

„Ich glaube, wir haben gute Chancen, wenn wir unsere Tugenden und Qualitäten auf den Platz bekommen“, sagte Cheftrainer Peter Stöger. Vor einem vollen Haus werde Rapid „alles unternehmen“.

Und daher schickt der Trainer auch eine sehr offensive Startelf auf das Feld. Vor der Viererkette mit Bolla, Raux-Yao, Cvetkovic und Horn werden wohl Amane und Seidl agieren. Mbuyi, Antiste, Dahl und Wurmbrand werden für die Offensiv-Aktionen sorgen.