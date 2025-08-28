Rapid und das Millionenspiel: "Es gibt Vollstoff von Minute eins an"

Die gesamte Saisonplanung wurde auf die Conference League ausgerichtet. An Stimmung wird es auch nicht fehlen im ausverkauften Weststadion (19 Uhr/live ORF 1).

Fehlt im Play-off für Rapid nach dem 1:2 in Györ „nur“ noch der Aufstieg gegen die Ungarn.

Die wichtigsten Antworten vor dem Millionenspiel:

Worum geht es?

Rapid will es als erstes österreichisches Team schaffen, über zwei Play-offs (Liga und Conference League) in der Ligaphase zu landen. „Nachdem wir einige Negativserien gebrochen haben, könnten wir dann auch diese Statistik verabschieden“, scherzt Trainer Peter Stöger, der verrät: „Unsere Neuen sind genau deswegen zu uns gekommen, weil sie gesehen haben, welche Kraft der Verein international hat.“

Alleine für den Einzug in die Ligaphase gibt es 3,17 Millionen, für jeden Sieg 400.000 Euro. Vergangene Saison überwies die UEFA 11,2 Millionen an Prämien.

Aufgrund dieser Erfolge wäre Rapid bei der Auslosung am Freitag höchstwahrscheinlich im ersten von sechs Töpfen zugeteilt. Das erhöht auch die Chancen, wieder im Europacup überwintern zu können.