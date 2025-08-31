Bundesliga live: So steht es bei Austria - Altach

Es sind turbulente Zeiten für die Wiener Austria. Am vergangenen Mittwoch trat Jürgen Werner auf Druck der Vereinsführung von seinem Posten als Sportvorstand zurück.

In der Kritik stand zuletzt aber auch Trainer Stephan Helm. Mit einem Sieg könnte Ruhe einkehren - und der Burgenländer weiter Coach der Violetten bleiben. Die brauchen ohnehin auf der Führungsebene einen klaren Plan für die Zukunft.