Wildes Finale: Warum es bei Rapid noch mehrere Transfers geben wird

Am Montag endet für die großen Ligen das Transferfenster. Jahr für Jahr wird am „Deadline Day“ noch mehr Geld bewegt, das kündigt sich auch für 2025 an. Für Rapid ist ein anderer Tag der entscheidende: Dienstagnacht endet die UEFA-Anmeldefrist für die Ligaphase der Conference League. Wenn alles klappt, wird ein paar Stunden zuvor der Wunschspieler präsentiert.

Sportdirektor Markus Katzer konnte Tobias Gulliksen von einem Transfer nach Wien überzeugen. Medizincheck ausständig Der Spielmacher war beim Europacup-Duell im Frühjahr der überragende Mann von Djurgaarden und ist dementsprechend teuer. Der 22-jährige Gulliksen wird Martin Ndzie (2,5 Millionen Ablöse) nach nur drei Wochen deutlich als teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte ablösen. Noch ausständig sind beim Norweger die Medizinchecks und die letzten Formalitäten mit den Stockholmern.

Parallel wird die Lage am Stürmermarkt geprüft – Angreifer, die ursprünglich andere Pläne hatten, sind schon öfters nach dem Deadline Day gesprächsbereiter geworden. Deswegen ist Katzer „sehr froh“, dass die Bundesliga erst am Freitag das Transferfenster schließt.

Mehr Unzufriedene Bis dahin wird es auch noch Abgänge geben. Der aufgerüstete Kader erhöht die Unzufriedenheit von Spielern, die nach dem Trainerwechsel eigentlich auf mehr Einsätze gehofft hätten.

