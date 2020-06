Rapid-Fan: "Habe nach dem Urteil geweint"

Der vergangene Freitag war für Rapid ein schlechter, weil teurer Tag. Das UEFA-Urteil nach den Ausschreitungen gegen Saloniki wurde bestätigt, der Auftakt zur Europa League gegen Rosenborg Trondheim findet im leeren Happel-Stadion statt. Das Geisterspiel kostet Rapid rund 700.000 Euro an (dringend nötigen) Einnahmen.

Schmerzhaft und vor allem ärgerlich, weil die Sanktionen von Rapid-"Fans" und ihren gezielt auf Griechen geschossenen Leuchtraketen verursacht wurden.

Nicht in Geld aufzuwiegen ist die Serie, für die Jürgen Hartmann lebt und die an jenem Freitag beendet werden sollte. "Ich hab’ nach dem Urteil über unser Geisterspiel geweint. Es war die totale Verzweiflung", gesteht der 51-jährige Wiener.

Lächerlich? Nur so lange einem die Welt, die sich Hartmann aufgebaut hat, nicht bekannt ist. Eine Welt, die zusammenzustürzen drohte: Seit 27 Jahren besucht er jedes Pflichtspiel von Rapid. "Bei Heimspielen läuft die Serie sogar schon 31 Jahre. Insgesamt war ich schon bei 1875 Rapid-Spielen." Alles inklusive – also Liga, Cup, Europacup zu Hause und auswärts – sind es 1110 Stadionbesuche in Folge. Den 1111. darf es laut UEFA nicht geben.

Nur je 75 Personen aus dem Kreis von Spielern, Funktionären und Sponsoren dürfen Rapid und Rosenborg zum Besuch anmelden. Zusätzlich dürfen die Norweger (als unschuldig Geschädigte) noch 200 VIPs auf die UEFA-Liste setzen. Die Journalisten-Tribüne wäre groß genug für einen Kiebitz, aber die UEFA überprüft die Arbeitgeber der Berichterstatter. Keine Chance also für einen Post-Beamten, der seinen Urlaub stets für Rapid-Reisen verbraucht.