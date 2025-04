Rapid mit Burgstaller und Amane: "Das ist der Europacup, den wir lieben"

Nicht nur deswegen sollte Rapid der Offensive treu bleiben: Die Grünen führen die Statistik der Torschüsse (im Strafraum 114), wie jene der Aktionen im gegnerischen Strafraum (323) an, noch vor Chelsea . Die Londoner sind aber – das ist die alte Leier in Hütteldorf – effizienter.

Während bei Rapid lediglich Ahoussou nicht spielberechtigt ist, waren die Schweden mit den Neuverpflichtungen zu zögerlich. Mit Ekdal und Siltenen sind zwei weitere Sechser nicht im Kader, so wie ein alter Bekannter: Goalie Manojlovic , der für Banja Luka brilliert hatte, wurde nach der Verletzung des Stammtormanns gekauft.

Klauß ließ am Montag noch auf echtem Grün trainieren: „Weil es sehr intensiv war und wir keine Muskelverletzungen durch den ungewohnten Untergrund riskieren wollten.“ Eine Einheit in Wien und das Abschlusstraining sollen reichen.

Auf welche Taktik setzt Rapid im Hinspiel?

Rapid will mutig nach vorne verteidigen. „Nach langer Zeit treffen wir wieder auf einen Gegner, der von hinten flach herausspielt. Selbst Salzburg und Sturm haben gegen uns lange Bälle ausgepackt“, sagt Klauß. „Wir rechnen uns deswegen wieder mehr Chancen auf Ballgewinne tief in der anderen Hälfte aus.“

Davon hat Rapid in der Conference League am meisten. Allerdings war da meistens „Pressingmonster“ Burgstaller am Platz. Und: „Auf dem Kunstrasen ist es leichter, exakt herauszuspielen“, warnt Jansson.