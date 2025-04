Warum Burgstaller keine Angst hat und sich erstmals aufs Fliegen freute

Alleine deshalb darf am Donnerstag irgendwann nach 22 Uhr damit gerechnet werden, dass der Stürmer in der zweiten Hälfte für Rapid gegen Djurgården eingewechselt wird.

„Das ist das erste Mal, dass ich mich auf einen Flug freue “, sagte vor der Reise nach Stockholm der Leader, der den Wienern vier Monate lang auch in der Kabine schmerzlich abgegangen ist.

Denn zwei Flüge nur zum Spaß, der für Burgstaller keiner ist? Nein, das wäre weder eine optimale Vorbereitung auf das Derby am Sonntag noch der richtige Weg zum lang erhofften Comeback. Auch Trainer Robert Klauß bestätigt: „Nur als Touristen würden wir Burgi nicht mitnehmen.“

"Kann uns einen richtigen Push geben"

Der 35-Jährige erlitt nach einem Schlag ins Gesicht vor dem Volksgarten einen Schädelbasisbruch, als er, mit den Händen in den Hosentaschen, nach hinten stürzte. In den vergangenen Wochen arbeitete Burgstaller intensiv an seinem Comeback, steigerte die Trainingsbelastung stetig – und zeigt laut KURIER-Informationen keinerlei Scheu, auch bei Kopfbällen wieder voll einzusteigen.

Klauß erklärt: „Burgi trainiert seit zwei Wochen voll mit. Ich habe gleich gesehen, dass das gut geht, ohne Scheu. Wir nehmen ihn mit, weil er uns einen richtigen Push geben kann.“