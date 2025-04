Sensations-Comeback bei Rapid: Guido Burgstaller fliegt mit nach Schweden

Am Donnerstag steht Rapid in Schweden vor einem historischen Auftritt: Zum ersten Mal seit 1996 haben die Hütteldorfer wieder das Viertelfinale eines Europacup-Bewerbs erreicht. In der Conference League wartet mit Djurgårdens IF ein anspruchsvoller Gegner – gelingt der Aufstieg, würde Rapid zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte ein europäisches Halbfinale erreichen.