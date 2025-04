Auf Rapid wartet in Stockholm ein echtes Auswärtsspiel. Nicht nur wegen der 1.200 Kilometer, die ziemlich gerade Richtung Norden gereist werden. Djurgarden (ausgesprochen „Jürgorden“) setzt in der modernen 3Arena (mit verschließbarem Dach) nicht auf das in Österreich übliche Grün, sondern auf Kunstrasen. Weil das die UEFA erlaubt, auch im Viertelfinal-Hinspiel der Conference League am Donnerstag ab 21 Uhr (live auf Canal +).

„Ich kenne den Kunstrasen gut. In Schweden spielen wir sehr oft auf solchen Untergründen“, sagt Isak Jansson. Doch für die meisten anderen Rapidler wartet in Stockholm etwas Ungewohntes bis sogar Neues.