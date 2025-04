Bundesliga live: So steht es bei Sturm Graz gegen SK Rapid

Sturm, zwei Punkte hinter Leader Austria gerutscht, hofft, den "Funken von der ersten Sekunde an auf das Publikum überspringen" zu lassen, Grün-Weiß will "ein anderes Gesicht" zeigen als zuletzt.

In der ausverkauften Grazer Merkur Arena startet heute die 24. Runde der Fußball-Bundesliga. Sowohl Gastgeber und Titelverteidiger Sturm Graz als auch der gastierende SK Rapid können sich Punkteverluste nicht leisten, zu viel steht für beide am Spiel.

Im bisherigen Saisonvergleich hat Rapid mit einem 1:0-Heimsieg und dem 1:1 in Graz die Nase vorne, die Ergebnisse liegen allerdings bereits Monate zurück. Nach zuletzt vier Niederlagen in den sieben Frühjahrsspielen in der Liga droht man selbst, Rang drei aus den Augen zu verlieren und hofft auf den Befreiungsschlag.