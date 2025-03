Terminkollision: Die Bundesliga bremst den Frauenfußball aus

Wer zahlt, schafft an. So dürfte es auch in Sachen Spielplan für die heiße Phase der Fußball-Bundesliga sein. Nach der letzten Runde des Grunddurchgangs am vergangenen Sonntag nahm die Bundesliga gleich am Montag die Auslosung für die ausstehenden zehn Spieltage der Meister- und Qualifikationsgruppe vor. Noch am selben Tag wurde der Terminplan für das Finish der Saison bekannt gegeben.

Erst bei genauer Betrachtung fällt dabei auf: Da ist nicht alles glücklich verlaufen. So gibt es ab sofort etwa in nahezu allen Runden eine Freitagspartie, die nicht nur die 2. Liga noch mehr in den Hintergrund rückt, als sie es ohnehin schon ist.

In der zweiten Runde der Meistergruppe wurde der Schlager der Runde zwischen Sturm Graz und Rapid von Sonntag auf Freitag vorverlegt. Anpfiff um 19.30 Uhr, zu sehen auf Sky. Eine halbe Stunde später steigt das Nations-League-Spiel von Österreichs Frauennationalteam in den Niederlanden, das der ORF überträgt.