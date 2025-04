Österreichs Klubs im Europacup: Schafft Rapid das 10. Halbfinale?

Rapid startet am Donnerstag (21.00 Uhr/live Canal+) in Stockholm in das neunte Europacup-Viertelfinale seiner Klubgeschichte, das erste seit dem Lauf ins Finale des Cup der Cupsieger 1996.

Gelingt in der Conference League gegen Djurgårdens IF der Aufstieg, stünden die Hütteldorfer zum vierten Mal in der Vorschlussrunde eines europäischen Wettbewerbes.