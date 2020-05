Die Bestmarke ist nur noch ein Tor entfernt

Dass die sportliche Führung von dem in Graz schon "Chancentod" gerufenen Beric so überzeugt war, ist kein Zufall. Für jede Position wurden rund zehn Anforderungen definiert und nach Wichtigkeit gereiht. So muss ein Mittelstürmer fähig sein, auch unter Druck im Spielaufbau seitliche Zuspiele zu verarbeiten. So wie es Beric tut. Oder so wie es die Scouts beim heutigen Gegner und künftigen Rapidler Tomi in Grödig gesehen haben.

Währenddessen die enorme Schnelligkeit von einem Ex-Rapidler wie Jimmy Hoffer nur noch auf den Flügeln ganz oben im Anforderungsprofil steht – so wie bei Philipp Huspek, der ebenfalls im Sommer kommt. Und bei Stefan Nutz – dem dritten heutigen Gegner, der die Seiten wechselt – wird die für zentrale Mittelfeldspieler bei Rapid entscheidende Fähigkeit gesehen, Pässe in die Schnittstellen der Abwehr zu spielen.

Ein Sonderfall ist Stephan Auer, der (fast) überall gleich gut spielen kann. Am besten soll der 24-Jährige als rechter Verteidiger zur Geltung kommen. Nach dem Ende des Abstiegskampfes mit der Admira will Rapid Auer offiziell präsentieren.

Wichtiger als all die gesuchten Eigenschaften ist Barisic nur eines. "Wir holen Spieler nur, wenn auch der Charakter passt. Egal, wie talentiert sie sind."