Rapid: Der talentierte Mr. Pavlovic greift an

Andrija Pavlovic hat nicht nur das Potenzial, um ein richtig guter Bundesliga-Stürmer zu sein, er ist zweifellos auch ein talentierter Kommunikator. In perfektem Englisch spricht der Serbe nach schlechten Auftritten selbstkritisch und nach der bisher besten Leistung im Rapid-Dress beim 5:2 gegen Hartberg bemerkenswert selbstbewusst.

Bevor der 25-Jährige aus Kopenhagen gekauft wurde, war Pavlovic einen Tag nach Wien gekommen, um sich mit Goran Djuricin zu besprechen. Der Rapid-Trainer war begeistert – und umso mehr enttäuscht, als der Wunschstürmer zwei Monate später in schlechtem körperlichen Zustand übersiedelte.

„Ich bin jetzt gesund und richtig fit. Ich spiele auf dem Level, wie es sein sollte“, sagte Pavlovic nach dem Doppelpack und der perfekten Vorlage zum 1:0 im Cup-Viertelfinale. „Mit drei so guten Technikern hinter mir macht es Spaß. Speziell das 2:0 mit Schobi hat mir gefallen. Die zweite Hälfte war vielleicht unsere beste in dieser Saison. So mag ich den Fußball.“