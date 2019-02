Rapid erledigt die Cup-Pflicht mit einer Kür

Danach gab es Chancen im Takt, der nach Minuten berechnet wird: Blauensteiner rettet vor Schobesberger; Swete hält nach einem Murg-Solo; Swete hält nach einem Corner gegen „Turban“ Sonnleitner; Swete hält nach einem Schobesberger-Solo.

Als es so aussah, dass die Hartberger die Nullnummer in die Pause retten könnten, wurde die schönste Aktion belohnt. Murg stieg bei einem Auer-Pass über den Ball und sprintete los, Pavlovic spielte direkt weiter und Murg vollendete zur verdienten Führung (42.).

Und die von 800 Fans begleiteten Gäste? Hatten nach einem Martic-Fehler durch Sittsam eine Chance (45.).

Auf der Tribüne sah es der noch immer über das 0:6-Debakel beim LASK massiv verärgerte SKN-Coach Popovic. Auch wenn die St. Pöltner derzeit nicht so spielen, könnten sie durch einen Sieg in Hartberg am Sonntag in der ersten Frühjahrsrunde bereits die Teilnahme an der Meistergruppe planen.