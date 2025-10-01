Conference League: Posen ist der bisher stärkste Gegner von Rapid

Zum Auftakt der Conference League wartet auf Rapid im 17. Pflichtspiel dieser Saison die wohl bisher höchste Hürde. Am Donnerstag (18.45 Uhr/live Canal+) steht am ersten Spieltag der Ligaphase mit Posen der polnische Meister auf dem Programm.

Fix ist, dass Lech das bisher beeindruckendste Ambiente bietet: 42.800 Fans passen in das für die EM 2012 um 150 Millionen Euro umgebaute Stadion.

Was ist vor der Reise zum Verein bemerkenswert, bei dem einst Robert Lewandowski zum Star wurde?

Rekord-Teilnahme der Polen

Polen stellt die derzeit am stärksten nach oben strebende Liga Europas und knackt mit vier Teilnehmern in der Ligaphase der Conference League einen Rekord.

In der traditionell sehr ausgeglichenen Ekstraklasa hält Posen nach bereits 16 Gegentoren in neun Partien bei vier Punkten Rückstand, hat aber auch ein Spiel weniger als Tabellenführer Zabrze absolviert.

Das liegt am dichten Europacup-Programm der Blau-Weißen.