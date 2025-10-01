Salzburg in Lyon: Ein Spiel, das beinahe nicht stattgefunden hätte

Salzburg ist am zweiten Spieltag der Europa League zu Gast bei Olympique Lyon (Donnerstag, 21 Uhr/live ServusTV und Sky). Ein Spiel, das so beinahe nicht stattgefunden hätte. Der Grund: Lyon entging in letzter Sekunde dem Zwangsabstieg in die zweite Liga und erhielt somit erst die Spielerlaubnis für die Europa League. Was übrigens Crystal Palace mit Coach Oliver Glasner gar nicht freute.

Olympique, von 2002 bis 2008 siebenfacher französischer Meister, hat unter Besitzer John Textor (USA) bis Ende 2024 einen Schuldenberg in Höhe von rund 500 Millionen Euro angehäuft. Der Verein wurde daraufhin zum Zwangsabstieg verdonnert, legte allerdings Protest ein. Textor musste gehen, die Maßnahmen wurden aufgehoben. Allerdings gibt es für den siebenmaligen französischen Meister Auflagen. So begrenzt die Fußball-Finanzbehörde die Transferausgaben und Gehälter.

Freud und Leid

Des einen Freud ist des anderen Leid. Mit diesem Urteil war auch klar, dass Lyon in der Europa League spielen darf. Crystal Palace dafür nicht – obwohl sich das Team von Coach Oliver Glasner mit dem FA-Cup-Sieg für den zweithöchsten Europacup-Bewerb qualifiziert hat. Schuld daran ist wieder John Textor. Der war nicht nur Mehrheitseigentümer von Lyon, sondern hatte auch Anteile von Crystal Palace. Letztere hat er bereits verkauft, auch bei Lyon ist er zurückgetreten. Allerdings zu spät für die UEFA. Laut Multi-Club-Ownership-Klausel dürfen die beiden Teams nicht im gleichen Bewerb spielen. Crystal Palace muss daher mit der Conference League vorliebnehmen.

In der aktuellen Saison hält Olympique unter der neuen Klubchefin Michele Kang nach sechs Runden bei 15 Zählern und liegt punktgleich mit Leader PSG auf Platz zwei. Bekanntester Spieler im Team von Trainer Paulo Fonseca ist der Ex-Bayern-Spieler Tolisso.