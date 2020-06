Turbulenzen bei den Euro-Fightern

Das hat es noch nie gegeben: Der Stadionsprecher in Graz verkündet, dass Sturm Dank der Hilfe von Innsbruck und Rapid in den Europacup gerutscht ist. Und was tun die Fans? Sie pfeifen auf ihre einstigen Lieblinge. Niemand wollte nach dem 0:3 gegen Wr. Neustadt den (finanziell wichtigen) Stolperer ins internationale Geschäft feiern.

Auch Trainer Markus Schopp sprach nach der fünften Niederlage im sechsten Spiel erstmals Klartext: „Das Trainerteam hat es nicht geschafft, ein Feuer zu entfachen.“ Dem eingestandenen Scheitern würde üblicherweise die Rückkehr zu den Amateuren folgen, doch Manager Goldbrich hält auf den Ex-Sturm-Spieler wesentlich größere Stücke als auf Ex-Coach Hyballa. Schopp will weitermachen – wenn es im Kader einen Umbruch gibt.

Ersetzen könnten ihn Maribor-Trainer Darko Milanic oder Ex-Wacker-Coach Walter Kogler. Für den verwaisten Sturm wird mit U-21-Teamspieler Marco Djuricin ( Regensburg) verhandelt.