Rapid-Boss Krammer fordert Liga-Neustart

Salzburg-Sportchef Ralf Rangnick war gerade erst ein paar Monate in Österreich und kam schon zur Expertise, dass ein „Problem in der Bundesliga der Modus ist, in dem die zehn Mannschaften im Laufe der Saison gleich vier Mal gegeneinander spielen“. Der Deutsche outete sich also klar als Befürworter einer Aufstockung der österreichischen Bundesliga.

Seit 1993 wird in Österreichs oberster Liga wieder mit zehn Klubs gespielt. Die Kritik an dem Modus mit 36 Runden war immer da, aber trotzdem überlebte die Zehnerliga Jahr für Jahr. Jetzt bekommen die Befürworter einer Reform Rückenwind und mit Rapid-Boss Krammer einen mächtigen Fürsprecher.

Was aber sind die Vorteile, was die Nachteile einer Bundesliga mit 16 Vereinen?

+Weniger Termine Fußballspiele Mitte Dezember oder Anfang Februar sind eigentlich niemand zumutbar, bei 36 Runden aufgrund des dichten Terminkalenders aber nicht anders möglich. Bei einer Aufstockung auf 16 Klubs würde es sechs Runden weniger geben. Das würde den Terminplan entlasten und Spiele im Winter nicht mehr notwendig machen.

+Mehr Abwechslung Vier Mal jedes Jahr Rapid gegen Austria ist schon fad, vier Mal Admira gegen Wiener Neustadt aber noch fader. Mit einer Aufstockung auf 16 Klubs würde es statt vier nur mehr zwei Durchgänge geben, also die Vereine nur mehr zwei Mal pro Saison aufeinandertreffen.

+Mehr Spiele in einer Runde Derzeit finden pro Bundesliga-Runde nur fünf Spiele statt, das sorgt dafür, dass im ORF praktisch immer die selben Mannschaften zu sehen sind. Bei einer 16er-Liga gibt es pro Runde acht Spiele, das würde auch für mehr Abwechslung vor den Bildschirmen sorgen.

+Mehr Zeit für Experimente Derzeit steigt der zehntplatzierte Verein aus der obersten Liga ab. In einer 16er-Liga wäre das ein Mittelfeldplatz. Mehr Vereine als bisher hätten dann also keine Existenzängste, könnten noch mehr auf die Jugend setzen als bisher.

-Weniger Fans Den Zuschauerschwund würde eine Aufstockung wohl nicht stoppen. Im Gegenteil: Zwei Spiele mehr Rapid gegen Salzburg locken natürlich mehr Fans in ein Stadion als zwei Spiele Kapfenberg gegen Grödig.

-Weniger Einnahmen Die TV-Gelder müssten bei einer Aufstockung auf 16 Vereine aufgeteilt werden, für die einzelnen Klubs, die jetzt schon jeden Euro mehrfach umdrehen müssen, würde weniger übrig bleiben. Dazu hätten alle Klubs drei Heimspiele pro Saison weniger.

-Weniger Konkurrenz Das Niveau in der Liga würde nach unten nivelliert werden, weil es in Österreich nicht die Massen an Klassespielern gibt, um 16 halbwegs gleichstarke Mannschaften aufzustellen. Gerade die Spitzenteams werden dann noch weniger oft gefordert als bisher.

-Noch mehr Dorfvereine Der Erfolg von Grödig ist eine Watsche für alle etablierten Klubs. Von der Infrastruktur ist der Verein aber alles andere als Bundesliga-tauglich. Eine Aufstockung würde es solchen Emporkömmlingen noch leichter machen, sportlich bis in die Topliga aufzusteigen.