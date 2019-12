Rapid bis Sturm: Fünf Vorbilder für den Salzburger CL-Traum

2011

Ein Mal fixierte auch Salzburg im letzten Gruppenspiel den Aufstieg: Unter Trainer Ricardo Moniz hatte es Red Bull bei Slovan Bratislava in der Europa League im Fernduell mit Paris St-Germain dank der besseren Bilanz in den direkten Duellen in der eigenen Hand. Nach sechs Minuten lag Salzburg 0:2 zurück, mit Toren von Jantscher und Leonardo noch vor der Pause sowie einem Eigentor kurz nach dem Wechsel wurde ein 3:2-Sieg eingefahren.

2018

Erst vor einem Jahr kam Rapid im letzten Gruppenspiel weiter. Im Heimspiel gegen die Glasgow Rangers hätte schon ein Punkt gereicht, um in das Sechzehntelfinale der Europa League aufzusteigen. 23.850 Zuschauer im ausverkauften Allianz Stadion sahen aber einen 1:0-Erfolg der Wiener, der von Dejan Ljubicic in der 84. Minute fixiert wurde. Rapid wurde hinter Villarreal und vor den Schotten Gruppenzweiter. Stephan Blumenschein