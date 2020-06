Baustellen-Sommer in Hütteldorf

Bis 2019 in die Top 50 Europas – an dieser ambitionierten Aussage will sich Rapid-Präsident Michael Krammer nach sechs Jahren, also zwei Amtszeiten, messen lassen.

Bei der Wahl der neuen Klubführung am 18. November 2013 stellte der KURIER sieben Baustellen fest. Wie weit sind die Bauarbeiten in Hütteldorf nach einem halben Jahr fortgeschritten?