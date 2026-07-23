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Fußball

Conference-League-Quali: Wo Rapid und Austria heute zu sehen sind

Rapid und die Austria starten heute in die Conference-League-Qualifikation. Wo die Spiele der beiden Wiener Vereine zu sehen sind.
23.07.2026, 09:10

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FUSSBALL/BUNDESLIGA/ADMIRAL BUNDESLIGA/TESTSPIEL.FUSSBALL-BUNDESLIGA: RAPID WIEN - HAMBURGER SV

Nur vier Tage nach dem WM-Finale startet für Rapid und die Austria am heutigen Donnerstag das Abenteuer Europacup. In der 2. Quali-Runde zur Conference League treffen die Hütteldorfer auswärts auf den andorranischen Klub FC Santa Coloma. Die Veilchen müssen gegen den lettischen Verein FK Liepaja ran.

Conference-League-Quali: Wo Rapid und Austria übertragen werden

Während das Spiel der Austria (Anpfiff ist bereits um 17 Uhr) ab 16:45 Uhr live auf Puls4 und Joyn im Free-TV übertragen wird, gestaltete sich die Übertragung beim Stadtrivalen schwieriger.

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Bezahlmodell bei Rapid gegen Santa Coloma

Der Gastgeber aus Andorra hat die Übertragungsrechte (Anpfiff 19 Uhr) nämlich an eine Agentur verkauft. Eine wie sonst übliche TV-Produktion gibt es für das Rapid-Spiel nicht. Stattdessen wird das Spiel mittels „Pay-per-view-Modell“ auf solidsport.com übertragen - mit nur drei Kameras.

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Sprich: Fans, welche sich das erste Pflichtspiel von Rapid in dieser Saison nicht entgehen lassen wollen, müssen einmalig 15 Euro zahlen. Für Vereinsmitglieder und Abonnenten konnten die Hütteldorfer einen Rabatt rausholen (9 Euro).

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