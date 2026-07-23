Conference-League-Quali: Wo Rapid und Austria heute zu sehen sind

Nur vier Tage nach dem WM-Finale startet für Rapid und die Austria am heutigen Donnerstag das Abenteuer Europacup. In der 2. Quali-Runde zur Conference League treffen die Hütteldorfer auswärts auf den andorranischen Klub FC Santa Coloma. Die Veilchen müssen gegen den lettischen Verein FK Liepaja ran.

Conference-League-Quali: Wo Rapid und Austria übertragen werden

Während das Spiel der Austria (Anpfiff ist bereits um 17 Uhr) ab 16:45 Uhr live auf Puls4 und Joyn im Free-TV übertragen wird, gestaltete sich die Übertragung beim Stadtrivalen schwieriger.