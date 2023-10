UEFA-Strafen für Rapid, Austria und LASK nach Verhalten der Fans

Der LASK überweist der UEFA 20.000 Euro und kassierte ebenfalls eine auf zwei Jahre bedingte Sperre für eigene Fans bei einem Europacup-Auswärtsspiel. Grund für die Sanktion ist das Verhalten von LASK-Fans im Europa-League-Play-off in Mostar, wo im Stadion unter anderem 150 Sesseln zerstört wurden. Dieser Schaden muss den Bosniern ersetzt werden.

Sollten Anhänger der Linzer am 26. Oktober bei Union Saint-Gilloise wieder negativ auffallen, bestünde die Gefahr, dass der LASK für das Match am 30. November an der Anfield Road gegen Liverpool keine Tickets bekommt.