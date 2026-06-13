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Fußball

ÖFB statt AC Milan: Rangnick bleibt Teamchef bis 2028

Nun ist es offiziell: Ralf Rangnick bleibt bis 2028 Österreichs Fußball-Teamchef.
Andreas Heidenreich und Alexander Strecha aus Santa Barbara
13.06.2026, 19:32

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Ralf Rangnick

Vier Tage vor Österreichs Start in die WM ist es spät aber doch offiziell: Ralf Rangnick bleibt auch nach der Endrunde in den USA Österreichs Fußball-Teamchef. Der 67-Jährige verlängerte seinen Vertrag mit dem ÖFB um zwei weitere Jahre bis 2028.

Das gab der Verband am Samstagabend bekannt. Auf einem Posting in den sozialen Netzwerken ist dabei ein Bild vom Teamchef zu sehen mit dem Schriftzug: "I am for Austria".

In einer Aussendung des ÖFB heißt es zudem: Der Vertragsverlängerung gingen mehrere Monate intensiver und vertrauensvoller Gespräche voraus. Sowohl Ralf Rangnick als auch Josef Pröll hatten in dieser Phase stets betont, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation von gegenseitigem Respekt, einem klaren gemeinsamen Verständnis und dem Wunsch geprägt sind, die positive Entwicklung des Nationalteams nachhaltig fortzusetzen. Der ÖFB-Aufsichtsrat sprach sich einstimmig für die Vertragsverlängerung mit Ralf Rangnick aus.

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ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll wird dabei wie folgt zitiert: „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Fans kurz vor dem Start der Weltmeisterschaft diese großartigen Nachrichten präsentieren können. Es ist ein wichtiges Signal für Geschlossenheit und gemeinsame sportliche Ziele Die nun geschaffene Klarheit ist insbesondere für die Mannschaft von großer Bedeutung.“

Zusätzliche Sponsoren 

Möglich wurde die Vertragsverlängerung auch durch die Unterstützung langjähriger Partner des ÖFB. Durch ein maßgebliches finanzielles Engagement von UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited konnte ein attraktives und wirtschaftlich darstellbares Gesamtpaket für die kommenden zwei Jahre geschnürt werden.

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„Mein persönlicher Dank gilt unseren Sponsoren UNIQA, Raiffeisen, Sporteo und IMMOunited. Ihre Unterstützung hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir den erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen können“, so Pröll.

Öfb Fußball-WM
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