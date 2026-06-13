Die Bierpreise bei der WM? Rauben Sie eine Bank aus!
Im Vorfeld wurde viel über die horrenden Ticketpreise bei dieser Fußball-WM diskutiert. Hat man sich dazu durchgerungen, das Konto geplündert und tatsächlich Eintrittskarten ergattert, ist das muntere Geldausgeben noch lange nicht beendet.
In Seitenstraßen rund um das SoFi-Stadium von Los Angeles konnte man für 80 Dollar in der Einfahrt eines Unbekannten parken. Ähnliche Preise zahlte man, wenn man das Automobil irgendwo in einem staubigen Hinterhof abstellen wollte.
Teurer Spaß
Im Stadion verlangt die FIFA bei ihren Merchandising-Ständen Saftiges für diverse Devotionalien. Das Flüssige ist auch nicht billig, ein importiertes Bier kostet mutige 21,50 Dollar, das lokale Bier nur 17,50 Dollar.
Aber wer will das schon trinken? Ein Wasser bekommt man für 7 Dollar, vorausgesetzt, es prickelt nicht.
Wer solche Preise aufruft, darf sich nicht wundern, wenn die Masse an echten Fußballfans daheim vor den TV-Geräten sitzt und nur noch Event-Publikum mit der nötigen dicken Geldbörse in die Arenen schlendert und einen Sekt schlürft. Der Preis dafür wurde gar nicht ausgeschrieben.
All jene, die nicht das nötige Kleingeld für ihre Passion Fußball mehr haben – hier folgende Tipps: Machen Sie einen Lottogewinn oder rauben Sie gelegentlich eine Bank aus. Dann werden auch Sie wieder live dabei sein dürfen.
Kommentare