Rang 23! Österreich geigt in der Elite mit

Österreichs Fußball-Nationalteam ist in der am Donnerstag veröffentlichten FIFA-Weltrangliste weiter auf dem 23. Platz zu finden. Weltmeister Deutschland beendete zum zweiten Mal nach 1993 ein Jahr als Nummer eins. Die „Mannschaft des Jahres“ sicherte sich auch den Titel „Aufsteiger des Jahres“, da das deutsche Team mit 407 Zählern die meisten Punkte in diesem Jahr gesammelt hat.

Österreich gehört immer mehr zur fußballerischen Elite, liegt auf Platz 23 und ist damit auch in dieser Tabelle vor den Konkurrenten der EM-Qualifikation. Russland ist "nur" 31., Schweden gar nur 44.

FIFA-Weltrangliste vom 18. Dezember 2014: 1. Deutschland, 2. Argentinien, 3. Kolumbien, 4. Belgien, 5. Niederlande, 6. Brasilien, 7. Portugal, 8. Frankreich, 9. Spanien,

10. Uruguay; 23. ÖSTERREICH; 31. Russland; 44. Schweden; 59. Montenegro; 121. Moldawien; 132. Liechtenstein.