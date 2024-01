Blut und Randale: Englands Fußball von Gewalt eingeholt

Nach den Ausschreitungen beim FA-Cup-Spiel zwischen West Bromwich Albion (wo ÖFB-Legionär Andreas Weimann spielt) und den Wolverhampton Wanderers am Sonntag hat die Polizei sechs Fußballfans zwischen 16 und 58 Jahren festgenommen. Das teilte die West Midlands Police am Montag mit und kündigte weitere Festnahmen an.

Ein Mann wurde festgenommen, weil er eine Eckfahne als Waffe benutzt haben soll, weitere Personen befinden sich wegen des mutmaßlichen Angriffs auf Polizeibeamte und wegen Landfriedensbruch in Gewahrsam.

➤ Lesen Sie mehr: Skandal in der 3. englischen Liga