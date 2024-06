2 Tage vor EM-Auftakt: Überraschungskonzert für die ÖFB-Stars

Fraglich ist, ob die ganz jungen Spieler in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft je etwas von Rod Stewart gehört haben. Der mittlerweile 79-jährige Brite wurde in die Liste der "100 größten Sänger aller Zeiten" gewählt. Mit mehr als 250 Millionen Tonträger gehört er zu den erfolgreichsten Sängern aus Großbritannien.

Als Fan von Rod Stewart outete sich zuletzt auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Gespräch mit Sebastian Prödl im Auto von Sponsor Hyundai. "Rod Stewart schätze ich sehr. Er ist ein riesen Fußballfan und ein großer Fan der schottischen Nationalmannschaft. Wir haben uns schon persönlich kennengelernt in seiner Loge im Stadion von Celtic Glasgow", erzählt der Deutsche. Viele von Stewarts Lieder seien so, dass man sie sofort erkenne und mitsingen kann. Rangnick kenne wenig Musiker, die sich so lange im Geschäft halten würden.