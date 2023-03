Qual der Wahl? Die Krankenakte bei Rapid und Austria wird kürzer

Die Länderspielpause wurde bei den Vereinen für ausführliche Gespräche genutzt. „Es gab harte und klare Worte in der Derby-Analyse“, sagt Zoran Barisic über den Ärger nach dem 0:2 gegen die Austria. Umso zufriedener war der Rapid-Coach mit der Vorbereitung auf den Start in die Meistergruppe in Graz gegen Sturm am Sonntag (17 Uhr).

Beim Lokalrivalen erfreute sich ein vergrößerter Kader an der guten Derby-Laune. Vor dem Heimspiel gegen den LASK (Sonntag, 14.30) wurde Austrias Krankenakte dünner. „Gestern hatten wir zum ersten Mal, seitdem ich hier bin, 21 Spieler im Training“, erzählt Trainer Michael Wimmer.

So trainierten Lucas Galvao, James Holland und Andreas Gruber wieder voll mit.