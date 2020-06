Public Viewing im Hanappi-Stadion

Wenn schon im Happel-Stadion gegen Rosenborg am Donnerstag die Geisterstund` schlägt, wird zumindest im Hanappi-Stadion Stimmung gemacht. Weil die UEFA im Prater kein Public Viewing duldet, gibt es in Hütteldorf freien Eintritt (ab 20 Uhr).



Auf der Osttribüne wird eine dritte, größere Video-Wall aufgebaut. Ob da die nach den Ausschreitungen von Saloniki ausgesprochenen Hausverbote kontrolliert werden? Die aktive Fanszene protestierte jedenfalls am Samstag "Gegen Kollektivstrafen". Gemeint waren damit aber nicht die stets kollektiv vom Verein für die Verfehlungen einzelner Fans bezahlten Strafen. Sondern der Ausschluss von zwei radikalen Fan-Gruppierungen.