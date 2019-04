PSG und Juventus stehen vor der erneuten Meisterschaft

In Frankreich und in Italien können die Spitzenclubs Paris Saint-Germain und Juventus Turin am Wochenende vorzeitig Meister werden. In Spanien ist der FC Barcelona so gut wie durch. In England und Deutschland ist es dagegen noch richtig spannend. Ein Überblick:

Paris Saint-Germain kann am Sonntag zum achten Mal französischer Meister werden - zum ersten Mal mit Trainer Thomas Tuchel. Zur Titelverteidigung braucht die Mannschaft mit den deutschen Profis Julian Draxler und Thilo Kehrer im Spitzenspiel am Sonntag (21.00 Uhr) beim Tabellenzweiten OSC Lille lediglich ein Unentschieden. Für das Starensemble ist es die zweite Chance auf den vorzeitigen Titelgewinn, nachdem ein 2:2 gegen Racing Straßburg am vergangenen Sonntag nicht reichte. Es wäre die sechste PSG-Meisterschaft in sieben Jahren.

ITALIEN

Rekordmeister Juventus Turin könnte seinen 35. Scudetto feiern. Dazu braucht der souveräne Spitzenreiter der Serie A am Samstag (15.00 Uhr) gegen den Tabellen-16. SPAL Ferrara lediglich noch einen Punkt, egal wie Verfolger SSC Neapel am Sonntag (18.00) bei Chievo Verona spielen wird. Für den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo wäre es nach seinem Wechsel von Real Madrid auf Anhieb der Titelgewinn in Italien - und Juve wäre der erste Club in Europas großen Ligen, der den achten Meistertitel in Serie feiert.