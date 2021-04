Profitiert Hasenhüttl von Mourinho-Rauswurf? "Das ändert alles"

Der Rauswurf von Jose Mourinho als Tottenham-Trainer beschäftigt auch Ralph Hasenhüttl. Der steirische Coach ist mit seinem FC Southampton am Mittwoch (19.00 MESZ/live Sky) im Nachtragsmatch der 29. Runde in London zu Gast. "Das ändert alles", betonte Hasenhüttl bei der Pressekonferenz, als er auf den Trainerwechsel beim Gegner angesprochen wurde. "Alles, was du den Spielern normalerweise sagst, was sie zu erwarten haben, ist von einem Tag auf den anderen nicht mehr da."

Dadurch werde das Spiel für den Tabellen-14. nun "noch schwieriger", auch weil Tottenham am Sonntag im Liga-Cup-Finale in London (17.30 MEZ/live DAZN) gegen Manchester City um einen Titel spiele und somit rotieren könnte. Mit Blick auf dieses Endspiel meinte der ehemalige englische Teamkapitän Wayne Rooney, der von Mourinho bei Manchester United trainiert worden war, es sei "verrückt", den Coach so knapp vor einem so wichtigen Match zu feuern.