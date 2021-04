Aus für "The Special One": Tottenham feuert Star-Trainer Mourinho

Cup-Finale gegen Manchester City

In der Fußball-Meisterschaft liegt der Londoner Klub nur auf Rang sieben mit vier Punkten Rückstand auf einen Europa-League Platz und fünf Zähler auf einen Champions-League-Rang. In der Europa League war "The Special One" (Der Besondere), wie Mourinho genannt wird, mit seinem Team im Achtelfinale an Dinamo Zagreb gescheitert. Auch im prestigeträchtigen FA Cup war bereits im Achtelfinale Endstation. Lediglich im zweitklassigen League Cup haben die "Spurs" das Endspiel erreicht und treffen dort am Sonntag auf Premier-League-Spitzenreiter Manchester City

Mourinho, der mit dem FC Porto und Inter Mailand die Champions League gewonnen hatte, war seit November 2019 Trainer der Spurs. Der Portugiese war damit knapp eineinhalb Jahre im Amt, in 86 Spielen gab es 45 Siege und 17 Unentschieden. Die letzte Saison beendete er mit seinem Team auf Rang sechs.