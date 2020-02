Prödl: "Man verdient gut, ist aber austauschbar"

Wie betrachten Sie rückblickend Ihre Zeit in England? Mit Bauchweh, weil Sie längere Zeit keine Rolle mehr spielten?

Als Außenstehender würde man es als frustrierend hinstellen. Hätte ich es so gesehen, hätte ich den Schritt nach Italien jetzt nicht mehr gewagt. Ich habe aber immer weiter gearbeitet, um für eine Situation wie diese gerüstet zu sein. Natürlich habe ich mich in einigen Phasen nicht gut gefühlt, einiges hinterfragt. Die Antwort war aber immer dieselbe: Ich wollte mir beweisen, dass ich weiter auf höchstem Niveau spielen kann. Natürlich hätte ich nach Österreich oder in eine andere kleinere Liga gehen können. Da hätte ich mir aber auch viel verhauen können, wenn man nach der Premier League in ein seichteres Gewässer schwimmen geht.

Markus Suttner, Ihr einstiger Nationalteamkollege, hat als Brighton-Legionär erklärt, dass man in England als Spieler nur eine Nummer sei.

Stimmt. Die Premier League ist eine Austausch-Gesellschaft. Das hat mich am Ende auch getroffen. Die Luft ist eben dünn in der besten Liga der Welt. Das Geld ist vorhanden, man verdient gut, ist aber austauschbar.

Wie geht es einem Profi, der von einen Tag auf den anderen im Abseits steht. Wie geht man als Mensch psychisch damit um?

Der Anfang war das Schwierigste. Der damalige Trainer hatte mir ursprünglich die Leitung der Abwehr anvertraut. Dann gab es im Sommer ein Umdenken, ich war plötzlich ein Spieler, den er nicht mehr brauchen konnte. Unverständlich, denn er hatte ja auf mich gesetzt, nichts ist vorgefallen. Dann hatte ich mich am Knie verletzt und das Ziel vor Augen, mich wieder aufzubauen, um den EURO-Zug nicht zu verpassen. Mögliche Transfers sind dann an der Ablösesumme gescheitert.

Das klingt frustrierend. Da half in dieser Phase sicher die Familie....

Auf alle Fälle. Meine Frau und mein Kind haben mir sehr geholfen. Es ist eine ganz andere Aufgabe entstanden, die Wertschätzung für die wesentlichen Dinge sind gestiegen. Früher war Fußball sehr viel in meinem Leben, wenn nicht sogar alles. Dann kommt die Frau ins Leben, dann ein Kind. Es ist der größte Gewinn, wenn du mit deiner Familie Zeit verbringen kannst. Mir hat es damals extrem geholfen, wenn ich vom Training heimgekommen bin und eine ganz andere Aufgabenverteilung hatte.