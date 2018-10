Prödl bei Premier-League-Saisondebüt im Pech

Die Freude über seinen ersten Saison-Einsatz in der englischen Premier League war bei Sebastian Prödl getrübt. Der ÖFB-Teamspieler wurde am Samstag beim 2:0-Auswärtssieg von Watford gegen die Wolverhampton Wanderers in der 75. Minute eingetauscht, musste aber schon 13 Minuten später wegen einer Muskelblessur wieder ausgewechselt werden.