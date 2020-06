Real geht im Madrid-Derby K.o.

Real Madrid kassierte im Hit der Primera Division bei Meister Atlético Madrid die höchste Derby-Niederlage seit einem 0:4 am 7. November 1987. Auch der nach einer Rot-Sperre zurückgekehrte Cristiano Ronaldo konnte das 0:4 nicht verhindern. Tiago (14.), Niguez (18.), Griezmann (67.) und Mandzukic (89.) trafen. Real wartet nun sechs Pflichtspiele auf einen Sieg gegen den Angstgegner.

Allerdings trat der Champions-League-Sieger stark ersatzgeschwächt an. Es fehlten die verletzten Sergio Ramos, James Rodríguez, Luka Modric, Fabio Coentrão und Pepe. Außenverteidiger Marcelo war gesperrt.

In der Tabelle bleibt Real (54 Punkte) Erster. Der Abstand zum Dritten Atlético beträgt aber nur noch vier Zähler. Barcelona kann am Sonntag mit einem Sieg in Bilbao bis auf einen Punkt an die Königlichen heranrücken.