Premiere in der Premier League: Kalajdzic mit dem Siegestor

Sasa Kalajdzic erzielte am Samstag seinen ersten Treffer in der englischen Premier League. Der Wiener wurde beim AuswÀrtsspiel von Wolverhampton bei Everton in der 85. Minute eingewechselt und traf nur zwei Minuten spÀter zum 1:0-Sieg. Kalajdzic konnte eine lange Flanke aus vier Metern recht unbedrÀngt einköpfeln.

Der 26-jĂ€hrige Wiener war im August 2022 fĂŒr 18 Millionen Euro von Stuttgart gekommen. Doch im ersten Spiel fĂŒr seinen neuen Klub zog er sich einen Kreuzbandriss zu. FĂŒr die Wanderers war es der erste Erfolg im dritten Saisonspiel.

Von den Topteams musste Arsenal mit dem 2:2 gegen Fulham Punkte abgeben, Manchester United tat sich beim 3:2 gegen Nottingham schwer. Am Sonntag kann Manchester City mit einem Erfolg gegen Sheffield die TabellenfĂŒhrung ĂŒbernehmen.