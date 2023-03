Premiere: Erste Wiener Mädchenliga im Fußball gestartet

Maßgeblich für die Umsetzung der ersten Mädchenliga im Wiener Nachwuchsfußball verantwortlich ist der ehrenamtlich tätige Frauenausschuss des Wiener Fußballverbands (WFV).



"Allen voran die WFV-Vorsitzende Anna Ressmann vom Verein FC Mariahilf, die das ganze gemeinsam mit aktiven Frauen- und Mädchenvereinen umgesetzt und beim WFV durchgesetzt hat", erklärt Staritz.

Großes Interesse