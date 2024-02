Zurück im Titelrennen: Arsenal jubelt im Liga-Kracher gegen Liverpool

Arsenal hat sich im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League zurückgemeldet. Die Londoner setzten sich am Sonntag im Schlager gegen Tabellenführer Liverpool zu Hause mit 3:1 (1:1) durch und liegen nur noch zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Liverpool-Torhüter Alisson leistete sich vor dem 2:1 einen schweren Fehler. Titelverteidiger Manchester City könnte am Montag (21.00 Uhr MEZ) mit einem Sieg in Brentford ebenfalls bis auf zwei Zähler an die "Reds" heranrücken.