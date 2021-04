Auf der Erfolgswelle schwimmt Ralph Hasenhüttl mit Southampton derzeit nicht. Der Steirer ist mit den Saints im Frühjahr überhaupt nicht mehr in die Gänge gekommen. Dem umjubelten 1:0 gegen Liverpool am 4. Jänner folgten in der Premier League nur noch zwei Siege in 15 Runden. Zwölfmal verloren die Südengländer. Die Abstiegsgefahr ist bei neun Zählern Vorsprung auf den 18. Fulham zwar nicht akut, allzu sicher sollte sich Southampton aber nicht sein.

Ein Zittern im Saisonfinish will der Tabellen-15. tunlichst vermeiden. Das Restprogramm in den ausstehenden fünf Runden plus dem Nachtragsspiel gegen Crystal Palace hat es in sich. Angefangen mit dem Heimspiel gegen den Dritten Leicester City am Freitagabend warten dann noch Liverpool, Fulham, Leeds und West Ham als Gegner. "Wir müssen nun die Qualität finden, enge Spiele für uns zu entscheiden, in denen wir am Ende nichts mitnehmen", forderte Hasenhüttl.