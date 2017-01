Das Spitzenspiel der 21. Runde der englischen Premier League zwischen Manchester United und dem FC Liverpool ist ohne Sieger zu Ende gegangen. Die beiden Teams trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Gäste aus Liverpool gingen im Old Trafford durch einen verwandelten Elfmeter von James Milner in Führung. In der Schlussphase gelang Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic mit einem Kopfball nach einem Abpraller der Ausgleich.

Mit dem Remis können beide Mannschaften wenig anfangen. Liverpool verpasste den Sprung an die zweite Tabellenposition und hat nun sieben Zähler Rückstand auf Tabellenführer Chelsea. ManUnited liegt als Sechster bereits zwölf Punkte hinter dem Leader.

Deutliche ManCity-Schlappe

Foto: REUTERS/Lee Smith Zuvor hatte Manchester City deutlich mit 0:4 (0:1) beim Tabellensiebenten FC Everton verloren und ist zunächst weiter Fünfter. Der Rückstand auf beträgt bereits zehn Punkte.

Für die Citizens war es in der 21. Runde die fünfte Saisonniederlage in der englischen Fußball-Meisterschaft. Der Belgier Romelu Lukaku (34. Minute), Kevin Mirallas (47.), Tom Davies (79.) und Ademola Lookman (90.+4) trafen zum verdienten Sieg für die Gastgeber.

Premier League: Ergebnisse & Tabelle