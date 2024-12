Manchester City und Chelsea patzen am Boxing Day

Manchester City ist in der englischen Fußball-Premier-League auch am „Boxing Day“ nicht auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Dem Meister gelang am Donnerstag im Heimspiel gegen Everton nur ein 1:1. Die Elf von Trainer Pep Guardiola hat damit in den vergangenen neun Ligaspielen nur fünf Punkte geholt und dabei einen Sieg geschafft. Seit vier Meisterschaftspartien ist der Klub ohne vollen Erfolg. Noch schlimmer erwischte es Chelsea, daheim gegen Fulham setzte es ein 1:2.