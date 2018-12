Positive Austria-Bilanz: Schwarze Zahlen für die Violetten

Zahlenspiele gab es am Freitag bei der Wiener Austria, die ihren Geschäftsbericht für 2017/18 in großem Umfang präsentierte. Die Veilchen erzielten einen Umsatz von knapp 36 Millionen Euro, den zweithöchsten in der Post-Stronach-Ära nach dem Jahr 2013, als man damals in die Gruppenphase der Champions League eingezogen war. Immerhin, der Jahresüberschuss beträgt 661.000 Euro, das positive Eigenkapital konnte man auf 2,022 Millionen erhöhen.